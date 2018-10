Maintien de l’heure d’été: nos lecteurs disent non (sondage)

El Othmani a reconnu que cette décision, adoptée vendredi par le Conseil de gouvernement, a “accusé quelque retard qui a suscité un certain embarras et plusieurs réactions”.

Rappelons que le ministre chargé de la réforme de l’administration publique Mohamed Ben Abdelkader avait assuré qu’une étude approfondie a été réalisée avant l’adoption du GMT+1. Et d’ajouter que la décision a été prise afin «d’éviter les différents changements d’horaires effectués au cours de l’année et ce qui en résulte comme impact négatif sur les citoyens».