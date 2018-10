Maintien de l’heure d’été au Maroc: «c’est un exploit», selon Aziz Rabbah

Le Conseil de la CAHB, réuni vendredi à Abidjan, à désigné les pays organisateurs des CAN 2022 et 2024 de handball.

Le projet de décret stipule l’ajout de 60 minutes à l’heure légale du Royaume fixée par l’article premier du décret royal n° 455.67 promulgué le 23 safar 1387 correspondant au 2 juin 1967, de manière à maintenir l’heure d’été en vigueur actuellement afin d’éviter les changements opérés à maintes reprises durant l’année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. Le Maroc ne changera pas d’heure dimanche prochain et gardera le GMT+1.

Rabbah a ajouté que l’heure d’été est un gain de temps et d’énergie, soulignant que les voix qui se sont levées pour exprimer leur refus de cette décision doivent savoir que les élèves rejoindront leurs écoles après le lever du soleil et quitteront les bancs avant la tombée de la nuit. «Le fonctionnaire quittera son poste à 17h et ne devrait se coucher que vers 22h. Il aura donc le temps suffisant pour pratiquer du sport ou pour aider ses enfants à faire leurs devoirs», a estimé le ministre.