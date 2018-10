Maintien de l’heure d’été: des Marocains sont en colère (VIDEO)

«J’attendais impatiemment le retour à l’heure légale. Il faut définitivement annuler le changement d’heure», a estimé une interrogée. Un jeune homme a également précisé que le GMT+1 perturbait son emploi du temps, ajoutant qu’il a toujours eu du mal à s’y adapter. «La plupart des Marocains refusent l’adoption de l’heure d’été pendant la moitié de l’année. Comment vont-ils accepter qu’elle soit exigée durant les 12 mois ? Il faut penser aux enfants qui se réveillent dans la nuit pour rejoindre les bancs de l’école et les adultes dont la santé et le moral sont lourdement touchés par le changement d’heure», a souligné une passante.

Depuis l’annonce de la décision, les réseaux sociaux sont en ébullition et la colère se fait sentir. La plupart, en effet, se sont insurgés contre la décision du gouvernement et n’ont pas hésité à dénoncer la négligence et l’indifférence des responsables.