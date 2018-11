Maintien de l’heure d’été au Maroc: et la mission française?

Le projet de décret stipule l’ajout de 60 minutes à l’heure légale du Royaume fixée par l’article premier du décret royal n° 455.67 promulgué le 23 safar 1387 correspondant au 2 juin 1967, de manière à maintenir l’heure d’été en vigueur actuellement afin d’éviter les changements opérés à maintes reprises durant l’année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. “Un décret qui ne s’applique pas à la mission française puisque les horaires sont fixés par la France et non par le Maroc”, précise une source consulaire à Le Site info.

Le Maroc a pris une série de mesures afin d’accompagner la mise en œuvre du projet de décret relatif à l’heure légale, notamment au niveau des établissements scolaires. Après les vacances qui se terminent le 6 novembre, les horaires seront les suivants: 9h-13h et 14h-18h, a affirmé le ministre de l’Education nationale. Des horaires susceptibles d’être modifiés. A partir de mars, les horaires des écoles pourraient être modifiés, passant à 8h-12h et 14h-18h, après une demande des parents d’élèves. Mais rien d’officiel pour le moment.