MAEC: après son limogeage, Chafika El Habti brise le silence

Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des MRE, a mis fin jeudi aux fonctions de Chafika El Habti, la direction de la communication au sein du ministère.

48 heures après son limogeage, El Habti a réagi à la décision du ministre des Affaires étrangères. «Je remercie vivement tous ceux qui ont demandé des nouvelles sur mon état de santé et qui m’ont exprimé leur soutien après la décision de mettre fin à mes fonctions. Je vous suis reconnaissance de tout cet amour que vous m’avez affiché», a-t-elle souligné dans un communiqué.

Et d’ajouter : «Je tiens à assurer que Nasser Bourita est un grand homme d’état, respectueux et responsable, qui a le don d’insuffler de l’énergie positive au sein de son équipe. Cela m’a permis de me développer et d’acquérir de nouvelles connaissances dans le secteur diplomatique».

Rappelons que les fonctionnaires du MAEC ont été surpris par la décision de Bourita, rapporte une source de Le Site info, précisant que les raisons de ce limogeage n’ont pas été révélées. Et d’ajouter que Chafika El Habti, qui était également directrice de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques, n’a commis aucune faute professionnelle, contrairement à certaines rumeurs. La même source a souligné que la responsable, connue pour son dévouement, est actuellement malade.

Chafika El Habti a été nommée au poste de directeur de la communication en 2016, après le départ de Karim Medrek. Ce dernier avait été nommé ambassadeur du Maroc en Australie.

N.M.