Made in Morocco: les axes fondamentaux pour assurer la croissance (VIDEO)

TABLE RONDE: Made in Morocco. Produire et consommer localement deviennent deux axes fondamentaux pour assurer la croissance économique nationale. Le groupe Horizon Press a organisé une table ronde sur la thématique «Made in Morocco, les ambassadeurs du Maroc à l’international». Les panélistes ont ainsi présenté leur vision.

Étaient présents, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory. Produire et consommer localement est une tendance internationale qui a commencé à grandir et à s’ériger en rempart contre la vague actuelle de mondialisation. Ces deux aspects sont devenus deux axes fondamentaux pour assurer la croissance économique nationale.

Ezzohra Samouh, Directrice générale d’Afrique Câbles, déclare: «en plus de la promotion de l’investissement, il y a les volets de l’innovation et de la créativité. Ces deux aspects sont déjà prouvés par ce que nous savons faire et ce que nous avons réussi à date d’aujourd’hui. S’il n’y avait pas de créativité et d’innovation dans l’économie marocaine, qui a atteint un certain niveau de maturité et d’excellence, on n’aurait jamais réussi à produire des produits aussi pointus». Toutefois, il faut continuer sur ce chemin et investir dans la formation, l’encouragement et l’accompagnement des différentes entreprises tout en érigeant la recherche et développement en axe stratégique de croissance ».