Made in Morocco. La Marque Maroc bien placée dans le monde (VIDEO)

TABLE RONDE: Made in Morocco. Le groupe Horizon Press a organisé une table ronde sur la thématique «Made in Morocco, les ambassadeurs du Maroc à l’international».



Étaient présents, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory.

La réputation et la perception représentent des atouts majeurs de la réussite du Made in Morocco. Le Royaume est en effet défini sur le Net, comme étant une économie diversifiée, avec des industries telles que l’agriculture, le textile, l’électronique et le tourisme. Plus encore, les produits couramment fabriqués au Maroc sont la maroquinerie, la céramique, les tapis et les épices.

Cette définition a interpelé les intervenants de la table ronde. Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, note que «la marque Maroc fait partie des 5 marques ayant réalisé la croissance la plus forte dans le monde. Notre pays se place aussi en troisième position du classement mondial du «Financial Times», dans le top 50 des économies les plus attractives dans le monde en termes d’investissements en 2023», confie le DG de l’AMDIE.

Il rappelle que «le Royaume, sur les 20 dernières années, a connu un bond énorme. Nous sommes non seulement des fabricants de véhicules mais nous sommes aussi des designers de véhicules. Le Maroc dispose de l’un des plus grands centres de R&D dans lequel on fait du design de véhicules pour le groupe Stellantis». La deuxième industrie exportatrice au Maroc est l’automobile après les phosphates, grâce à l’OCP.

Dans le top 5 des secteurs nationaux exportateurs figure également l’aéronautique. Le Maroc est effectivement une économie diversifiée, qui demeure tributaire de l’agriculture, mais qui dispose d’une vraie offre exportable bien réputée à l’international. Extrait en vidéo.