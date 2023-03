Made in Morocco: la belle anecdote de Adil Douiri (VIDEO)

TABLE RONDE: Made in Morocco. Produire et consommer localement deviennent deux axes fondamentaux pour assurer la croissance économique nationale. Le groupe Horizon Press a organisé une table ronde sur la thématique «Made in Morocco, les ambassadeurs du Maroc à l’international».



Étaient présents, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory. Voici un dernier extrait de notre table ronde sur le Made in Morocco.

Durant cet événement, Adil Douiri nous a donné une belle anecdote où il a cité la bourse de Casablanca. Écoutez.