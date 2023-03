Made in Morocco: comment le Maroc se positionne dans l’échiquier mondial (VIDEO)

TABLE RONDE: Made in Morocco. Produire et consommer localement deviennent deux axes fondamentaux pour assurer la croissance économique nationale. Le groupe Horizon Press a organisé une table ronde sur la thématique «Made in Morocco, les ambassadeurs du Maroc à l’international».



Étaient présents, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory.

La marque représente un vrai capital immatériel, dans lequel les acteurs économiques investissent, pour la promotion du Made in Morocco que ce soit sur le marché local ou à l’international. Pour promouvoir les marques marocaines qui vont s’exporter, attirer des investisseurs étrangers pour produire au Maroc. Plusieurs champions marocains font la promotion de la Marque Maroc. Une marque de thé 100% marocaine qui cartonne en Chine, ou encore un couscous ou une conserve marocains qui performent aux États-Unis. Le Maroc est bien présent dans l’échiquier mondial.

Ainsi, le volet de la promotion de cette image de marque à l’international demeure primordial. C’est justement la mission du Morocco Now, qui véhicule l’image d’un Maroc qui avance, qui a été transformé en une vingtaine d’années, d’un pays bien installé en termes d’infrastructures, de connectivité, de réseau à l’international, de compétences ou encore d’éducation. Pour continuer la réussite de cette lancée, c’est maintenant que les investissements doivent se faire afin d’assurer la rentabilité des investissements publics.

Voici un extrait de notre débat sur ce sujet. Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory donne l’exemple de « Bacha Coffee ».