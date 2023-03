Made in Morocco: ce que doivent faire les entreprises (VIDEO)

TABLE RONDE: Made in Morocco. Produire et consommer localement deviennent deux axes fondamentaux pour assurer la croissance économique nationale. Le groupe Horizon Press a organisé une table ronde sur la thématique «Made in Morocco, les ambassadeurs du Maroc à l’international».



Étaient présents, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory.

Les panélistes de la table ronde s’accordent à dire qu’il faut institutionnaliser des rencontres inter-entreprises, pour définir des objectifs précis, des standards de qualité, des volumes. Il suffit de donner l’exemple une fois pour habituer les entreprises à faire des choses ensemble et desservir de grands marchés.

À cet égard, la Nouvelle charte de l’investissement prévoit un dispositif axé sur l’encouragement de l’investissement direct des Marocains à l’étranger. L’AMDIE le fait au quotidien, en collaborant avec les fédérations de la CGEM, qui œuvrent par définition dans l’animation des relations interentreprises, et défendent leurs intérêts communs.