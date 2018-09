Madame El Khalfi au coeur d’une polémique malgré elle

Dans une déclaration à Le Site Info, la principale intéressée a indiqué qu’elle dispose bel et bien de cette carte de visite, précisant qu’elle l’utilise lors des occasions et événements diplomatiques uniquement.

Elle s’est retrouvé malgré elle au coeur d’une polémique. Elle, c’est Fatima Zahra Baba Ahmed, l’épouse du ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile et porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.