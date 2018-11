Macron accueilli par le roi Mohammed VI, premières infos sur le LGV

Le président Emmanuel Macron sera accueilli dans quelques minutes par le roi Mohammed VI, annonce 2M.

“Les deux chefs d’État procéderont à l’inauguration de la nouvelle gare de Tanger avant de parcourir dans le LGV, la distance entre la capitale du détroit et Rabat”, peut-on lire.

L’agence AFP nous apprend également que les premiers billets seront mis en vente “dès jeudi soir, les premiers trains circuleront au plus tôt d’ici la fin du mois, avec une fréquence de douze à quinze liaisons quotidiennes”.

La visite d’Emmanuel Macron sera “express” étant donné qu’il a une autre activité prévue à Paris ce jeudi soir.

La ligne à grande vitesse, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 20 milliards de dirhams, permettra de générer 1.500 emplois directs et 800 indirects. Elle permettra d’accroître le nombre de passagers de plus de 3 millions par an aujourd’hui à plus de 6 millions par an sur l’axe Tanger-Casablanca.

Selon Jeune Afrique, l’État a contribué à hauteur de 5,8 milliards de dirhams, “auxquels il faut ajouter 1 milliard mobilisé à travers le Fonds Hassan II pour le développement économique et social. L’État français, qui finance 51 % de l’investissement global, a lui fait un don de 75 millions d’euros”.

S.L.