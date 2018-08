Lydec: “Mamkhalsinch”, la nouvelle campagne des commerçants de Casablanca

Des responsables de la chambre de commerce et d’industrie de la région Casablanca Settat et les représentants des commerçants et des propriétaires de cafés se sont, en effet, insurgés contre ce changement de tarifs. Le mètre cube de l’eau potable coûte désormais 11.60 dirhams au lieu des 2.60, soit une hausse de 9 dirhams.

Les propriétaires de commerces et de cafés à Casablanca ont déclaré la guerre à Lydec et lancé la campagne «Mamkhalsinch» pour dénoncer la cherté des factures.