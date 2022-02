Le président de l’arrondissement de Maarif Abdessadek Morchid a effectué une visite au chantier de l’avenue 9 avril, afin d’inspecter l’évolution des travaux de réaménagement.

Ces travaux, effectués par Lydec, visent à renouveler et renforcer les réseaux d’eau potable et assainir l’électricité et l’éclairage public.