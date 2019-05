Luxembourg: le prince Moulay Rachid représente le roi aux funérailles du Grand-Duc

Le prince Moulay Rachid a représenté le roi Mohammed VI aux funérailles du Grand-Duc Jean de Luxembourg, qui se sont déroulées, samedi, en la cathédrale Notre-Dame.

Avant la messe des funérailles, une cérémonie de recueillement a été organisée au palais grand-ducal, où est installée la chapelle ardente, pour rendre un dernier hommage au Grand Duc Jean de Luxembourg, décédé le 23 avril dernier à l’âge de 98 ans.

Le prince Moulay Rachid s’est ensuite rendu en cortège officiel à la cathédrale Notre-Dame où il a pris place aux côtés des illustres hôtes présents, notamment le roi Juan Carlos et la reine Sofia d’Espagne, la princesse Beatrix des Pays Bas, la princesse Anne du Royaume uni et la reine Anne-Marie de Grèce.

Des têtes couronnées ont également pris part à la cérémonie funéraire, notamment les souverains de Danemark, de Suède, de Norvège, de Belgique, les princes de Monaco et de Liechtenstein, ainsi que plusieurs membres de familles royales et princières.

A la fin de cette cérémonie, le prince Moulay Rachid a quitté la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.

Le roi Mohammed VI, rappelle-t-on, a adressé un message de condoléances et de compassion au Grand-Duc Henri de Luxembourg, suite à la disparition de son père, le Grand-Duc Jean de Luxembourg.

En cette triste circonstance, le Souverain a exprimé au Grand-Duc Henri de Luxembourg et, à travers lui, aux membres de la famille grand-ducale de Luxembourg et à l’ensemble du peuple luxembourgeois, ses condoléances les plus attristées et l’expression de sa profonde compassion.

Né le 5 janvier 1921 au château de Berg, le Grand-Duc Jean de Luxembourg fut intronisé le 12 novembre 1964.

Après 36 ans de règne, il abdiqua le 7 octobre 2000 en faveur de son fils aîné, le Grand-Duc héritier Henri.

S.L. (avec MAP)