Lutte contre les charrettes à Casablanca: nouvelle décision de Nabila Rmili

On en sait plus sur l’opération ʺCasablanca sans charrettes tractées par animauxʺ. Un recensement du nombre de ces ʺvéhiculesʺ de fortune sera effectué dans un premier temps, afin d’accompagner et réhabiliter leurs propriétaires.

Afin d’apporter des solutions concrètes en ce sens, la maire de Casablanca, Nabila Rmili a pris une décision première en son genre : les charrettes tractées par animaux ne seront plus autorisées à circuler en ville.

Une annonce qui n’a pas été du goût de tous, surtout du côté des propriétaires des charrettes. Plusieurs intéressés ont exprimé à Le Site Info leur mécontentement face à cette situation, surtout qu’elle représente leur principale source de revenus. Pour eux, il est impératif de trouver des solutions qui arrangeraient tout le monde, au lieu d’adopter des décisions hâtives.

De son côté, Moulay Ahmed Afilal, adjoint au maire de Casablanca chargé de la propreté, a indiqué lors d’un passage sur 2M que l’application de cette décision ne se fera pas d’un coup. Chaque arrondissement de Casablanca procédera à un recensement des charrettes, afin de réintégrer leur propriétaire dans le circuit économique. Cela se fera sous la supervision des autorités locales et de la police administrative.

A.O.