Lutte contre le Cancer : 2/3 des décès peuvent être évités

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux tiers des décès liés au cancer peuvent être évités grâce à la prévention et au dépistage précoce, a affirmé le chercheur en politique et systèmes de santé, Tayeb Hamdi.

Le chercheur a relevé, dans son article rédigé à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer célébré le 04 février de chaque année, que « plus d’un tiers des cas de cancer peut être évité et un autre guéri si la maladie est détectée à temps et bien traitée ».

Au Maroc, près de 140 cas de cancer sont diagnostiqués chaque jour, soit plus de 50.000 nouveaux cas chaque année, a fait-savoir M. Hamdi, ajoutant que les cancers les plus fréquents sont ceux du poumon, du côlon et de la vessie chez l’homme, et ceux du sein, de la glande thyroïde, du col de l’utérus, du côlon et des ovaires chez la femme.

Le chercheur a également noté que le cancer est la deuxième cause de décès au Maroc après les maladies cardiovasculaires, rappelant qu’en l’an 2000, le cancer se classait au septième rang des maladies au Maroc, avant de passer en 2016 à la quatrième place.

L’expert a expliqué que cette augmentation n’est pas uniquement due à la croissance démographique, mais plutôt à la facilité d’accès au dépistage, notamment depuis la mise en place du plan national de prévention et de contrôle du cancer, au vieillissement de la population, à la prise de poids, à l’alimentation déséquilibrée ou encore à la consommation d’alcool et de tabac.

Abordant les résultats d’une enquête menée en 2017, le chercheur en politiques et systèmes de santé a souligné que 11,7% des Marocains âgés de 18 ans et plus sont fumeurs, que 21,1% ont un niveau d’activité physique insuffisant, 53% sont en surpoids, et que 20% sont obèse.

Dans ce sens, M. Hamdi a fait savoir que le cancer résulte généralement d’une interaction entre des facteurs génétiques, nutritionnels, comportementaux et environnementaux, précisant que cinq facteurs comportementaux et nutritionnels humains sont à l’origine d’un tiers des décès par cancer, à savoir le surpoids, le manque de consommation de fruits et de légumes, le manque d’exercice, le tabagisme et l’alcool. Aussi, la pollution de l’air dans les zones urbaines, la fumée nocive dans les maisons ou encore certaines infections virales peuvent également constituer des facteurs de risque.

Le cancer est un problème de santé difficile, mais pouvant être largement évité en adoptant un mode de vie sain, en plus d’un examen régulier de certains types de cancer, d’un diagnostic précoce et de soins appropriés afin de sauver des milliers de vies et éviter ainsi l’important impact social et économique associé au cancer.