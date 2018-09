Lutte contre la pauvreté au Maroc: ce que dit le rapport du CESE

Le rapport annuel 2017 du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été rendu public. La lutte contre la pauvreté et les inégalités “constitue une nécessité pour le maintien de la cohésion sociale et la stabilité politique”, souligne le rapport.

“Les écarts entre la perception des inégalités par les populations et les mesures quantitatives de celles-ci font que la lutte contre la pauvreté et les inégalités est de plus en plus considérée comme une nécessité pour le maintien de la cohésion sociale et la stabilité politique, indispensables pour le développement économique et social”, peut-on lire.

L’organisation des Nations Unies a consacré la réduction des inégalités dans leurs différentes formes, dans les dimensions 5 et 10 des Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030, précise le CESE.

Le rapport fait également ressortir qu’au Maroc, comme partout dans le monde, la pauvreté monétaire a reculé significativement, mais la proportion des personnes concernées par la pauvreté multidimensionnelle et/ou la vulnérabilité demeure élevée.

S’agissant des inégalités, sur le seul plan économique, elles se situent à un niveau supérieur à la moyenne des pays comparables, relève le CESE, ajoutant que le constat est plus préoccupant lorsque les multiples dimensions des inégalités sont prises en considération, notamment, l’aspect social, l’aspect genre et les disparités territoriales.

Le rapport fait aussi remarquer que les mouvements sociaux observés au Maroc, durant la période récente, montrent que la pauvreté, le chômage des jeunes et les inégalités sont de moins en moins acceptées.

Dans ce contexte, le renforcement de la justice sociale, de la reddition des comptes, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et contre toutes les formes d’abus, devraient être de mise, en parallèle avec une action en profondeur pour corriger les inégalités économiques, sociales et territoriales existantes, estime enfin le CESE.