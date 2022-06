Lumières étranges aperçues dans le ciel marocain: on en sait plus

Ces lumières étranges aperçues dans le ciel marocain,, une espèce d’OVNI (objet volant non identifié) ou d’astéroïde, l’ont été aussi au sud de l’Espagne et ont été filmées dans les deux pays par des témoins oculaires, fascinés par le phénomène.

Et selon le quotidien arabophone « Al Ahdath Al Maghribia », les avis différent sur l’explication et l’origine de ces lumières, entre ceux qui prétendent qu’il s’agit d’astéroïde, ceux qui pensent que c’est une comète alors que d’autres ont dit avoir entendu des sons accompagnant ce phénomène céleste.

Alors que d’après la même source, il s’agit de restes, que les témoins oculaires ont vu sous formes de boules incandescentes, de la navette spatiale, « Shenzhou 14 » , lancée par la Chine le 5 juin courant. Dans le cadre d’une nouvelle mission qui a pour but de terminer l’assemblage de la station spatiale chinoise orbitale permanente.

Lesquels restes ont traversé l’Atlantique, se sont dirigés vers le nord-est dans le ciel marocain et ont survolé la Méditerranée entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne. Ceci, alors qu’il était prévu que ces boules de feu allaient finir entre les rives espagnoles et algériennes, a précisé le journal.

L.A.