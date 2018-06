Louis Massignon: le bras de fer se poursuit entre les parents d’élèves et l’administration

Suite au sit-in du 26 juin, les parents d’élèves du lycée Louis Massignon ont fait de nouvelles annonces ce jeudi.

Voici l’intégralité du communiqué parvenu à Le Site info:

“Les parents d’élèves du Lycée Louis Massignon et la presse nationale se sont fortement mobilisés autour du sit-in du 26 juin.

Pour rappel, les parents d’élèves ont dit haut et fort :

NON aux augmentations des frais de scolarité

NON au projet numérique non mature et non concerté

OUI à une communication équilibrée entre parents d’élèves et administration

2. Les entités « représentatives » des parents d’élèves (APEM, APM et PI) ont rencontré M. Perret, Président de la Mission Laïque Française ainsi que les représentants de l’administration du Lycée Louis Massignon le même jour

3. Les associations, à l’issue de cette réunion, ont diffusé un communiqué sur les réseaux sociaux selon lequel un seul point à l’ordre du jour a été traité ; à savoir le point sur les augmentations. Selon le même communiqué, l’administration n’a pas répondu à la demande des associations malgré la forte mobilisation des parents d’élèves pendant le sit in.

4. L’administration, jusqu’à présent, n’a communiqué sur aucun des points objet des revendications des parents indignés ; ce qui démontre d’une communication défaillante voire opaque d’un établissement sensé prôner l’ouverture et le dialogue

5. Vu ce qui précède, nous, Parents Indignés, sommes insatisfaits du retour que nous ont fait les associations « représentatives » et de ce dédain de l’administration du Lycée Louis Massigon vis-à-vis des parents d’élèves

6. En l’absence d’un interlocuteur valable au sein de l’administration du lycée Louis Massignon, nous, Parents Indignés, sommes contraints de nous adresser aux autorités tutélaires de l’établissement et de la MLF.

7. LE COMBAT CONTINUE”