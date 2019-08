Loudyi a reçu des instructions du roi Mohammed VI

Sur Hautes Instructions Royales, Abdellatif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a pris part, ce mercredi à Abidjan, aux festivités commémorant le 59ème anniversaire de l’accession de la République de Côte d’Ivoire à l’indépendance.

Un communiqué de l’Administration de la Défense nationale précise que Loudyi était accompagné de l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani et du Général de brigade Fouad Akki, Inspecteur Adjoint de l’Infanterie.

A cette occasion, un détachement parachutiste de la 2ème Brigade d’Infanterie Parachutiste (2è BIP) des Forces Armées Royales, devancé par le Drapeau de cette Grande Unité, a participé au défilé militaire organisé par les Autorités ivoiriennes en la circonstance, selon la même source.

Cette participation solennelle constitue un fort témoignage de l’excellence des relations d’amitié fraternelle et de coopération qui lient le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire sous le leadership du roi Mohammed VI et du président Alassane Ouattara.

S.L. (avec MAP)