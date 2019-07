Loubna Abidar s’est remariée (PHOTOS)

Loubna Abidar refait parler d’elle. L’actrice controversée s’est fait passer la bague au doigt, lors d’une cérémonie de mariage grandiose qui a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi. L’heureux élu est un Égyptien répondant au nom d’Adam. Il est homme d’affaire résidant en France.

C’est la star de Much Loved elle-même qui a annoncé la nouvelle sur Facebook. “Aujourd’hui, je me marie pour la 3e fois. J’espère que ce sera mon troisième et dernier mariage”, a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, Abidar a publié des clichés de sa fête de mariage. Tout sourire, la jeune artiste portait un caftan vert lors de la cérémonie et arborait une belle coiffure, ce qui a fait réagir les internautes dont la plupart l’ont félicitée pour cette union.

Rappelons que Loubna Abidar a quitté le Maroc pour s’installer en France après la polémique suscitée par son rôle dans le film de Nabil Ayouch. Elle continue d’exercer son métier de comédienne à l’Hexagone, en parallèle avec celui d’écrivaine.

