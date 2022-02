Loubna Abidar s’en prend violemment à Salma Rachid (PHOTO)

L’actrice Loubna Abidar s’en prend à la chanteuse Salma Rachid. Ceci, à cause du clip de cette dernière, intitulé « Wahya », sorti vendredi dernier sur YouTube.

Dans une séquence du clip, Salma Rachid apparaît couverte de feuilles d’or, assurant qu’il s’agit bel et bien de vrai métal jaune précieux dont elle s’est servie comme parure, tout en exprimant, dans un commentaire illustrant sa photo, sa fierté de son look « plaqué or ». Photo et commentaire qui ont fait sortir Loubna Abidar de ses gonds pour s’en prendre vivement, via une story sur son compte Instagram, à la chanteuse de « Wahya ».

Dans un commentaire virulent, l’actrice a écrit: « On a prétendu que l’or, c’est pour l’or! Au moment où le peuple marocain se débat avec la hausse vertigineuse des prix, cette personne a mis sur son visage et son corps des feuilles d’or servant pour le maquillage et pouvant même être mangées, en nous faisant croire qu’elle a réalisé une prouesse pour faire le buzz ». Et d’enfoncer le clou avec cette phrase assassine: « Ni voix, ni clip, ni visage pour lequel on doit avoir honte! ».

A noter que de nombreux internautes ont également critiqué le look doré de Salma Rachid. Surtout, selon eux, le fait d’avoir choisi de se parer de feuilles d’or, alors que les circonstances actuelles de la cherté de la vie au Maroc ne s’y prêtaient guère. De même que l’on a reproché à la chanteuse la sortie de son clip au moment où le monde assiste à l’invasion russe de l’Ukraine et que des centaines de ressortissants marocains, des étudiants pour la plupart, sont encore bloqués à Kiev, Kharkiv, entre autres villes ukrainiennes, souffrent mille maux à cause de cette guerre et tentent, par tous les moyens, de trouver refuge au plus proche poste-frontière, dans l’espoir de leur rapatriement.

L.A.