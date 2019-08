Loubna Abidar répond à ses détracteurs sur la Toile

Loubna Abidar refait parler d’elle. Quelques semaines après avoir annoncé son mariage, l’actrice marocaine a fait savoir samedi dernier qu’elle est enceinte et qu’elle sera prochainement maman.

“Un grand merci au Dr Hanane Laghmari pour cette bonne nouvelle. Je vais être maman une deuxième fois” a-t-elle écrit sur Facebook.

Et ce n’est pas tout. Abidar a mis les choses au clair concernant sa grossesse, alors que des internautes malveillants avaient critiqué le fait qu’elle était enceinte quelques semaines seulement après son mariage. “Je me suis mariée le 15 mars 2019 et nous avons reporté les célébrations en raison d’empêchements professionnels. Je vous remercie pour vos calculs. Mais, je suis seulement à ma deuxième semaine de grossesse. Je vous remercie encore une fois, merci de changez de sujet”, a-t-elle précisé.

Notons que l’actrice controversée s’est fait passer la bague au doigt, lors d’une cérémonie de mariage grandiose qui a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi 26 juillet. L’heureux élu est un Égyptien répondant au nom d’Adam. Il est homme d’affaires résidant en France. Les deux tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois à l’Aéroport international du Caire.

Loubna Abidar avait quitté le Maroc pour s’installer en France après la polémique suscitée par son rôle dans le film de Nabil Ayouch. Elle continue d’exercer son métier de comédienne à l’Hexagone.

A.A.