Loubna Abidar flingue Zina Daoudia (VIDEO)

Loubna Abidar a exprimé sa colère suite aux propos de Zina Daoudia lors de son concert tenu en début de semaine en Arabie saoudite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actrice controversée n’y est pas allée de main morte.

La polémique a éclaté lorsque la chanteuse, avant de quitter la scène, a remercié le public saoudien pour sa présence et exprimé son amour pour leur pays. La chanteuse a assuré, par la suite, que “Le Maroc et l’Arabie saoudite sont les deux yeux d’une seule tête”. “Vos hommes sont chez nous et nos filles sont chez vous. Nous sommes un seul peuple. Chair et sang nous unit”, a précisé la chanteuse.

Ces propos n’ont pas manqué de provoquer la colère des internautes, estimant que Zina Daoudia a humilié le Maroc en Arabie Saoudite. Certains ont même appelé l’artiste à présenter ses excuses aux Marocains après cette bourde.

“Daoudia, ma sœur, la mendicité que tu pratiques au nom de tout un peuple est tout simplement écœurante”, a écrit Loubna Abidar, de son côté, dans une story Instagram, accompagnée d’une photo de la chanteuse.

Rappelons que le journaliste Ridouane Erramdani avait tiré à boulets rouges sur Daoudia. Cette dernière a lancé, il y a quelques jours, une chanson où elle fait l’éloge de Salmane Ibnou Abdelaziz, le roi d’Arabie Saoudite.

Sur son compte Facebook, Ramdani n’a pas mâché ses mots pour tacler la chanteuse populaire. «Lalla Zina. Ne chante pas au nom des Marocains. Si tu as lancé ce morceau pour t’enrichir, ce sont tes affaires. Mais n’implique pas le Maroc dans tes projets. Parle en ton nom. Sais-tu au moins ce que tu chantes ? Tu as humilié ton pays. C’est dommage», s’est insurgé l’animateur.

Zina Daoudia a pris cette initiative après la décision de l’Arabie saoudite d’inviter quatre artistes marocains à «La soirée marocaine», dans le cadre de «Mawssim Arryad». L’invitation a été adressée à Hatim Ammor, Zouhair Bahaoui, Abdellah Daoudi et Zina.

Cette dernière, après le lancement de son nouveau tube, n’a d’ailleurs pas manqué de provoquer la colère de la Toile. La chanteuse a été pointée du doigt par les internautes et accusée d’avoir été aveuglé par l’argent. «Tu fais l’éloge du roi Salmane pour t’enrichir ? Ta nouvelle chanson m’a tout simplement choqué», a écrit une jeune femme. Un internaute n’a également pas caché sa déception, estimant que la chanteuse a commis une véritable erreur artistique.

