Loubna Abidar exprime sa colère à cause d’ElGrande Toto (PHOTO)

Et revoilà la sulfureuse interprète du film polémique de Nabyl Ayouch, « Much Loved » (Zine li fik) qui refait parler d’elle! Cette fois-ci, Loubna Abidar prend fait et cause pour l’affaire d’ElGrande Toto.

L’actrice se fait ainsi l’avocate bénévole et rageuse du rappeur marocain, de son vrai nom Taha Fahssi, qui est poursuivi en état de liberté provisoire. Et ce, suite aux nombreuses plaintes déposées à son encontre, même si quatre célébrités artistiques du cru ont décidé de retirer les leurs!

Et c’est via une publication, aussi longue qu’un jour du mois sacré de Ramadan aoûtien et caniculaire, sur son compte officiel Instagram, qu’Abidar a prononcé sa plaidoirie défendant, acharnement ElGrande Toto et tirant à boulets rouges sur tout le monde et tout ce qui bouge et interagit au Maroc concernant l’affaire de son Toto adoré, si injustement décrié, selon elle.

Voici ci-après la traduction d’un résumé succinct de son post. « Brusquement, tout le monde s’est ligué, d’une manière hystérique, comme si Toto était l’auteur de soirées financées par nos deniers publics! Alors qu’il a fait son chemin et réalisé ses succès, malgré les difficultés et les obstacles rencontrés dans ce pays. Et vous voulez le détruire? ».

Et Loubna d’enfoncer le clou avec cette phrase assassine, se voulant incisive, tranchante et convaincante, aussi bien que subliminale. Veuillez apprécier la « justesse » de ce sermon et plaidoyer. « L’Occident encourage et motive celui qui connaît l’échec jusqu’à ce qu’il parvienne au succès escompté. Quant à nous autres, nous faisons en sorte que celui qui a du succès connaisse l’échec! »

Et Abidar de conclure par cet avertissement-conseil: « Sachez que le fait d’éteindre la bougie d’autrui ne rallumera pas la vôtre! ».

Larbi Alaoui