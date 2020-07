Loubna Abidar critiquée par un avocat égyptien (VIDEO)

Loubna Abidar a été vivement critiquée par l’avocat égyptien Amir Nassif après avoir défendu les libertés individuelles dans le cinéma arabe lors de son passage dans une émission TV.

Dans une vidéo sur son compte Facebook, l’actrice marocaine a fait savoir que l’avocat en question lui a adressé plusieurs accusations et l’a insultée à cause de ses propos. «Il estime que j’incite la jeunesse d’Egypte à la débauche et que mes rôles au cinéma sont très osés. Sachez que vos jeunes ne m’intéressent pas. Prenez exemple sur les avocats marocains. Ils respectent les libertés individuelles, eux», a lancé Loubna Abidar qui a également annoncé qu’elle ne participera jamais à une série ou film égyptien.

A noter que l’actrice controversée est mariée, depuis mai 2019, à un homme d’affaire maroco-égyptien.

