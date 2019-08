Loubna Abidar annonce une mauvaise nouvelle

Loubna Abidar ne cesse d’enflammer la Toile. Quelques semaines après avoir annoncé son mariage, l’actrice controversée avait fait savoir, samedi dernier, qu’elle était enceinte.

Ce mercredi matin, Abidar annonce sur son compte Facebook qu’elle a perdu le bébé. “J’ai vécu un enfer hier soir parce que j’ai fais une fausse couche. J’ai été transférée en urgence à l’hôpital d’El Jadida à 3H du matin”, a t-elle écrit.

Elle n’a pas non plus tari d’éloges sur le gynécologue et “psychologue” (?), Dr. Anas Benjeloun; “un ange du ciel et un brave Marocain” qui s’était occupé d’elle. Et comme signature de sa publication, toujours pour chasser le mauvais oeil, sans doute, Abidar a écrit:”Loubna Al Hanouna” (l’affectueuse)!

L’actrice controversée de “Much Loved” (Zine li fik) de Nabil Ayouch craint que cela lui est arrivé à cause du… “mauvais oeil”. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de ne plus annoncer ce genre de nouvelle via ses comptes sur les réseaux sociaux. “Si je tombe enceinte la prochaine fois, je garderai le secret pour moi toute seule. Vous n’en saurez pas davantage jusqu’à mon accouchement”, a-t-elle averti pour conjurer le mauvais sort.

Notons que l’actrice s’est fait passer la bague au doigt, lors d’une cérémonie de mariage grandiose qui a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi 26 juillet dernier. “L’heureux élu” est un Egyptien répondant au nom d’Adam. Il est homme d’affaires résidant en France. Les deux tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois à l’aéroport international du Caire.

