Loterie USA: l’aventure tourne au cauchemar pour des Marocains

C’est le grand choc pour de nombreux jeunes Marocains sélectionnés pour la loterie de visa américain d’immigration 2018. Après s’être inscrits, ils ont dû attendre plusieurs mois avant d’apprendre qu’ils ont été choisis et qu’ils devront préparer les pièces nécessaires pour leur immigration. Quelques mois plus tard, ils sont tombés des nues en recevant un appel du consulat américain, leur apprenant que leur candidature a été tout simplement annulée.

