L’opération de sauvetage du petit Rayan fait réagir les personnalités du foot (PHOTOS)

Les tentatives de sauvetage de Rayan, le petit garçon de 5 ans tombé dans un puits dans la région de Chefchaouen, se poursuivent depuis plus de 48 heures. En parallèle, de plus en plus de personnalités sportives au Maroc et dans le monde ont exprimé leur solidarité avec l’enfant, espérant qu’il puisse s’en sortir.

Achraf Hakimi, Hervé Renard, Nayef Aguerd, Ayoub Kaabi, Ryad Mahrez et d’autres stars du football ont rejoint cette campagne de solidarité, et exprimé leurs vœux et leurs prières pour que l’enfant soit sauvé.

L’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas Hervé Renard a par exemple publié en story une photo du petit garçon au fond du puits avec le commentaire « Que Dieu lui vienne en aide ». Achraf Hakimi a, pour sa part, partagé dans sa story une publication concernant le sauvetage du petit garçon, accompagné d’un emoji exprimant la tristesse.

Notons que l’affaire du petit Rayan est désormais suivie non seulement par les Marocains mais par le monde entier.

M.F.