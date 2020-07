L’opération de rapatriement des Marocains bloqués en Turquie se poursuit

L’opération de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger suite à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison de la pandémie de la Covid-19, s’est poursuivie, ce mardi, à l’Aéroport international Marrakech-Menara avec l’arrivée d’un nouveau groupe de 304 personnes en provenance de la Turquie.

Deux avions de la Royal Air Maroc (RAM), avec à bord 151 et 153 passagers, ont atterri successivement à l’Aéroport international de la cité ocre, en provenance d’Istanbul.

Ces nouveaux arrivants de la Turquie portent à 1.854 le nombre des citoyens rapatriés via l’Aéroport Marrakech-Menara à bord de 12 vols au total.

Quelque 1.550 citoyens ont regagné le Royaume à travers la plateforme aéroportuaire de la cité ocre, vendredi et samedi derniers, à bord de 10 vols en provenance de la Grande Bretagne, de la France, des Pays-Bas, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de l’Allemagne, rappelle-t-on.

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises en étroite coordination avec l’ensemble des services et des parties concernées pour assurer le bon déroulement de cette opération et ce, dans le respect strict des mesures préventives préconisées et du protocole sanitaire en vigueur (port du masque de protection, respect de la distanciation physique, désinfection des mains et des bagages, etc).

L’ensemble des services intervenants ont, ainsi, renforcé leurs dispositifs afin de permettre à ces Marocains qui étaient bloqués en Turquie d’accomplir les formalités douanières et de récupérer leurs bagages de manière fluide, avant d’embarquer à bord de bus à destination d’établissements hôteliers de la cité ocre, où ils bénéficieront de tests de dépistage de la Covid-19, avant d’être confinés conformément au protocole sanitaire en vigueur.

A rappeler que ces opérations, qui font suite au discours du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, devant la Chambre des conseillers annonçant le début du rapatriement, se déroulent dans le droit fil de la stratégie globale mise en place au Maroc conformément aux Hautes Orientations du roi Mohammed VI.

M.S. (avec MAP)