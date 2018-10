L’ONU veut interdire «le test de virginité» au Maroc

L’OMS, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et l’ONU Femmes ont signé une déclaration appelant à interdire le «test de virginité», également appelé «examen à deux doigts».

««Le «test de virginité» n’a aucune base scientifique ou clinique. Aucun examen ne peut prouver qu’une fille ou une femme a eu des relations sexuelles», peut-on lire dans un communiqué, ajoutant que ce test viole les droits fondamentaux des filles et des femmes. «Il peut être préjudiciable à leur bien-être physique, psychologique et social et renforce les notions stéréotypées de la sexualité féminine et de l’inégalité de genre», a précisé le document.

En parallèle, les trois organisations ont jugé que l’examen peut être «douloureux, humiliant et traumatisant». «Faire subir des tests de virginités aux femmes est contraire à l’éthique médicale. De telles pratiques inutiles et potentiellement dangereuses ne doivent plus jamais être effectuées», ont-elles tranché.

D’après la déclaration, les tests de virginité constituent une tradition de longue date dans plusieurs pays, notamment le Maroc, l’Egypte, l’Inde, le Brésil, l’Afghanistan, la Libye, la Turquie et la Jamaïque. Ce rituel commence malheureusement à s’installer dans certains pays développés comme l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore le Canada à cause des immigrants qui y résident.

Par ailleurs, les trois organisations ont précisé que ce test détruit davantage les victimes de viols. «Il peut causer de la douleur, rappeler l’acte de viol et accentuer le sentiment d’impuissance des victimes», a souligné le communiqué.

N.M.