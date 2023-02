L’ONCF s’associe à la FIFA et devient supporter de la Coupe du monde des clubs

L’ONCF s’associe à la FIFA pour la réussite de la Coupe du Monde des Clubs FIFA MAROC 2022™ qui se déroulera au Maroc du 1er au 11 février 2023 en devenant le SUPPORTER DE CETTE COMPETITION.

À cet effet, l’ONCF prendra notamment en charge les déplacements des différentes équipes, des arbitres et du staff officiel entre les villes de Tanger et Rabat ou Casablanca. Ces liaisons seront assurées par des trains Al Boraq réguliers, mais aussi par des trains Al boraq spéciaux pour s’adapter au calendrier des matchs.

Par ailleurs et pour permettre d’accueillir un grand nombre de supporters en provenance de différentes villes du royaume, l’ONCF rappelle qu’il a mis en place un plan de transport spécial du 1er au 11 février 2023, qui consiste à renforcer l’offre trains par l’augmentation des capacités offertes pour les circulations régulières et par la programmation de trains spéciaux, et ce comme suit :