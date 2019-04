L’ONCF lance une offre à un prix très attractif

L’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce le lancement de l’offre “YALLA” sur les Trains Al Atlas pour permettre à ses clients de voyager vers plusieurs destinations seulement à 49 dhs.

Le tarif “YALLA” représente une véritable invitation au voyage et une réelle opportunité pour profiter de tous les avantages du train à un prix très attractif, souligne l’ONCF dans un communiqué.

Valable toute l’année pour des achats effectués jusqu’à la veille du voyage, cette offre est disponible sur plusieurs relations de l’axe Al Atlas, à savoir; Marrakech-Casa-Rabat-Fès et Tanger-Fès-Oujda-Nador. Après les grandes améliorations apportées par les trains Al Atlas assurant les liaisons Marrakech-Casablanca-Fès et étendus dernièrement jusqu’à Tanger et l’Oriental, l’ONCF invite ses clients à anticiper le plus tôt possible l’achat de leurs billets sur www.oncf-voyages.ma ou directement en gare auprès des guichets de vente.

S.L. (avec MAP)