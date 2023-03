L’ONCF lance un programme spécial Ramadan

À l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan de l’année 1444 de l’hégire, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) présente à sa clientèle ses meilleurs vœux et lance des offres ramadanesques pour rapprocher encore plus les Marocains de ceux qui leur sont chers, tout en en adaptant son programme de circulation de trains aux horaires administratifs et aux habitudes de voyages particuliers durant ce mois sacré.

Une offre de trains ajustée avec des horaires adaptés

Axe Tanger – Casablanca/Al boraq

Une offre de 20 trains par jour avec une cadence horaire en matinée de 7h00 à 10h00 et l’après-midi de 14h00 à 17h00, une cadence de 2 heures en milieu de journée et un train après ftour à 22h00. Cette offre sera renforcée le dimanche par un départ à 21h00.

Axe Casablanca-Rabat – Kenitra / TNR

La cadence d’un départ toutes les 30 minutes entre Casablanca Port et Rabat sera maintenue du lundi au vendredi, de 6h20 à 18h00. Ensuite, un service nuit sera aussi assuré entre 20h30 à 22h00.

Axe Marrakech – Casa – Fès/Al Atlas

Une Offre de 28 trains entre Fès et Casablanca avec une cadence horaire de 5h00 à 18h00, et une cadence horaire vers Marrakech en milieu de journée et une fréquence de 2 heures le reste de la journée

Autres Axes

Des modifications sont apportées aux horaires des trains pour les adapter au mieux aux besoins de déplacement des voyageurs pendant le mois sacré de Ramadan.

Offre tarifaire spéciale RAMADAN

L’ONCF lance à partir du 27 mars une offre exceptionnelle de 50 % sur sa gamme de trains Al Atlas et Al boraq. Chaque semaine, 3 villes seront mises à l’honneur pour vivre toute la magie de ce mois sacré et savourer les plats ramadanesques préférés en famille ou entre amis.

Cette offre s’ajoute aux tarifs réduits permanents, dont l’offre « YALLA Al boraq » à 89 dh et « YALLA Al Atlas » à 49 dh, ainsi que les différentes offres groupes à partir de 3 personnes offrant des réductions jusqu’à 25 %.