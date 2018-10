L’ONCF annonce des retards sur l’axe Casa-Rabat

Dans un communiqué, l’ONCF précise qu’il est en phase finale de la mise en place d’un nouveau système de signalisation entre Rabat et Casablanca qui permettra “plus de fluidité, de ponctualité et d’amélioration du temps de parcours”.

