L’ONCF annonce des tarifs spéciaux pour aller voir Maroc-Argentine

Pour permettre aux supporters de l’équipe nationale d’assister au match amical Maroc-Argentine prévu à Tanger, l’ONCF met en place le 26 mars 2019, une capacité de 2132 sièges supplémentaires à bord des trains Al Boraq, annonce l’office.

Ainsi à l’aller, un train spécial est programmé au départ de Casa Voyageurs à 14h00 et desservira les gares de Rabat Agdal (départ à 14h50) et la gare de Kenitra (départ à 15h20). Le reste des sièges, sera réparti sur les trains Al boraq entre 7h00 et 15h00. Au retour de Tanger, un autre train spécial est programmé à 23h30 permettra de transporter les supporters en fin du match et desservira les gares de Kenitra, Rabat Agdal et Casa Voyageurs.

Pour la circonstance, le train Al Atlas Tanger–Marrakech (TM) sera retardé au départ de Tanger et partira 0h00 au lieu de 23h20, afin d’assurer le transport des supporters des gares non desservies par Al boraq.

Des tarifs spéciaux “Aller et retour” seront proposés à cette occasion :

– Au départ de Casa Voyageurs : 598 dh en première classe et 374 dh en deuxième classe ;

– Au départ de Rabat Agdal : 468 dh en première classe et 286 dh en deuxième classe ;

– Au départ de Kénitra : 398 dh en première classe et 232 dh en deuxième classe ;

Enfin, pour garantir le voyage et éviter la majoration de 10% sur les tarifs ci-dessus, le jour du voyage, il est vivement conseillé aux supporters d’anticiper l’achat de leur billet au moins d’une journée à l’avance.

S.L.