L’OMS se prononce sur le vaccin chinois Sinopharm utilisé par le Maroc

L’Organisation mondiale de la santé a enfin publié les données relatives à l’évaluation des vaccins chinois contre la Covid-19 développés par Sinopharm et Sinovac.

L’OMS a affirmé que les deux vaccins sont « sûrs » et « efficaces ». Selon les données publiées par ladite Organisation, le vaccin Sinopharm a affiché une efficacité globale de 78,1% et une efficacité de 78,7% dans la prévention de l’hospitalisation.

Toutefois, le rapport de l’OMS explique que les données fournies par Sinopharm étaient insuffisantes pour démontrer l’efficacité et la sécurité du vaccin concernant les personnes âgées (plus de 60 ans) et les personnes atteintes par certaines maladies chroniques.

Rappelons que le Maroc fait partie des pays qui utilisent le vaccin chinois Sinopharm. Par ailleurs, le nombre des personnes vaccinées à ce jour (1ère dose) a atteint 5.231.766, indique ce mercredi le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19, relevant que les personnes qui ont été complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) sont au nombre de 4.326.873.

A.Y.