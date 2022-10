Loi: ce que risque Fatiha la youtubeuse après sa vidéo scandale

La youtubeuse Fatiha a été placée en détention provisoire en compagnie de son mari. À 41 ans, la mère de famille, connue pour partager son quotidien dans des vidéos sur la plateforme, a dépassé la ligne rouge pour les internautes.

Elle s’était récemment filmée entrain de répondre à l’appel de la nature à son domicile, et a partagé la séquence sans censure. L’objectif étant d’attirer l’attention, les clics et les vues. Mais dans son cas, cela a généré du bad buzz. La première audience est prévue le 12 octobre, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mère de famille risque gros.

D’après l’article 483 du Code pénal, «Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l’obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams».

« L’outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d’un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public », précise-t-on.

Pour rappel, le mari de Fatiha nous avait précédemment déclaré que ce qu’a fait son épouse ne porte préjudice à personne, et que sa femme ʺn’a commis aucun crime pour qu’elle soit ainsi sévèrement critiquée par les Marocains et les artistesʺ.

Cela dit, si certains saluent l’action des autorités, d’autres sont d’un autre avis. Pour eux, Fatiha n’est pas la seule à partager ce genre de contenu, et qu’il y a pire sur la Toile. En parcourant les commentaires sur les réseaux sociaux, l’on peut lire : ʺOn s’en prend toujours aux pauvresʺ, ʺD’autres partagent limite du contenu appelant à la débaucheʺ, ʺBientôt, on commencera à arrêter les gens pour tout et n’importe quoiʺ, ʺOù est la liberté d’expression ? ʺ.

