L’OCP lance les “colonies de vacances 2019” pour 2000 enfants

L’initiative Act4community de l’OCP a lancé son projet de colonies de vacances pour l’année 2019 en partenariat avec des associations de la société civile locale.

L’édition 2019 cible 2000 enfants âgés de 7 à 15 ans et issus des milieux ruraux et urbains de la province de Khouribga, et prévoit 14 destinations côtières.

Les voyages des 2000 enfants bénéficiaires seront répartis en cinq étapes, la première étape a été lancé le 2 juillet 2019, elle a concerné 600 enfants en attendant le lancement des 4 étapes restantes pour faire bénéficier les 1400 enfants restants.

Les colonies de vacances pour cette année ont pour objectifs de : Favoriser l’accessibilité aux vacances pour enfants et jeunes Issus de familles défavorisées; Développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, lui permettre de développer son esprit critique, de faire des choix ; Promouvoir les mélanges de culture et la mixité sociale ; Positionner les jeunes en acteurs de son séjour et les encourager à prendre des responsabilités et ainsi favoriser leur éducation à la citoyenneté et à l’écologie; Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées, et ainsi favoriser l’acquisition de savoirs techniques.

Le groupe OCP a soutenu tout le processus des colonies de vacances pour assurer le bon déroulement et l’atteinte des objectifs fixés. Des conventions de partenariat ont été établis avec 35 associations spécialisées dans le domaine et autorisées cette année par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

La mobilisation et l’identification des enfants bénéficiaires a été réalisé conjointement avec plus de 60 associations locales qui ont contribué activement à cette opération. L’encadrement et l’accompagnement des enfants et la mission principale affecté à 200 encadrants/tes ayant accumulé une expérience importante dans le domaine des colonies de vacances et dans le métier d’encadrement d’enfants et de jeunes: il est à noter que tous les encadrants ont bénéficié les 29 et 30 juin 2019 au sein du centre Khouribga Skills d’une formation sur les différents techniques et nouveautés réglementaires.

Les colonies de vacances soutenu par le groupe OCP via la dynamique Act4community ont permis aux enfants et jeunes des communautés d’acquérir des compétences dans différents domaines, de bénéficier des différents ateliers et action éducatives et d’animation culturelle et artistique, c’est un moment de socialisation dont ils apprennent à vivre avec les autres, de s’amuser, elles sont aussi des moments de joie, de découverte, d’amitié. Pour certains, c’est même la seule occasion de partir, de voir autre chose que leur village ou quartier.

Pour rappel la préparation à l’organisation de la compagne 2019 des colonies de vacances ont été l’objet d’une série de concertations directes avec les acteurs locaux (associations, auto-entrepreneurs et coopératives), particulièrement les associations spécialisées dans le domaine et la délégation ministérielle des jeunes et du sport.

Ces concertations basées sur une approche participative ont permis à l’équipe Act4community de préparer un appel à lancer au niveau local pour capitaliser sur le savoir et savoir faire des acteurs locaux actifs dans le domaine d’organisation et animation des colonies de vacances.

Une des priorités de la compagne 2019 est d’accompagner et former les équipes pédagogiques dans le souci de garantir la qualité des actions qui seront cette année autour des activités de jeu créatif, du sport, de la culture et le développement de l’imaginaire des enfants et jeunes. C’est pourquoi des comités mixtes de suivi et d’évaluation seront créé et mis en œuvre, ils seront composés des représentants des acteurs locaux et les volontaires OCP.