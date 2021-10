L’obligation du pass vaccinal vue par le gérant d’une salle de sports à Marrakech (VIDEO)

L’obligation de la présentation du pass vaccinal pour l’accès aux lieus publics ne cesse de susciter diverses réactions, selon les secteurs. Au Maroc, les professionnels ont vite fait d’exprimer leur adhésion à cette décision gouvernementale en vigueur depuis jeudi 21 octobre courant.

Celle-ci, pour eux, est considérée entrant dans le cadre des mesures préventives et sanitaires, que stipulent les dispositions légales de l’état d’urgence, et concerne, entre autres, les établissements hôteliers, et touristiques, les cafés et les restaurants, les lieux publics clos et ouverts, les hammams, les commerces, ainsi que les salles de sport.

Pour ces dernières, la caméra de Le Site info a pu constater cette adhésion au sein d’une salle de sport de Marrakech dont l’un des responsables a assuré que tous les membres n’ont pas rechigné à présenter leur attestation de vaccination à leur entrée. Et de poursuivre que tous les adhérents de la salle ont été avertis de la mesure prise par les autorités, soit de vive voix, soit par l’intermédiaire d’affiches collées à la porte de l’établissement.

Ajouter à ces initiatives, le rôle d’un employé dont la tâche est de contrôler le pass vaccinal présenté et de vérifier s’il est conforme à l’application du ministère de la Santé et de la Protection sociale, concernant le téléchargement de l’attestation de vaccination.

