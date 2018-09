L’Iran veut répandre la pensée chiite au Maroc

Rappelons que le Maroc a rompu le 1 er mai ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au Polisario. «Le Maroc dispose de preuves irréfutables, des noms identifiés et des faits précis qui corroborent cette connivence entre le “Polisario” et le Hezbollah contre les intérêts supérieurs du Maroc», avait assuré le ministère des Affaires étrangères de la Coopération Nasser Bourita.

