Lions de l’Atlas: ce que risque Amine Harit

L’article 172 du code de la route stipule, en effet, que tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et “commet un homicide involontaire consécutif audit accident, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 7500 à 30000 dirhams”.

