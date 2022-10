L’Intérieur suspend de hauts responsables pour cause d’irrégularités

Le ministère de l’Intérieur a annoncé lundi avoir procédé à la suspension du gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara, de six agents d’autorité et de deux cadres administratifs à la même préfecture et ce, à la lumière des résultats de l’enquête préliminaire de l’Inspection générale de l’administration territoriale, relative à des irrégularités dans le domaine de l’urbanisme.

Dans un communiqué, le ministère explique que cette décision procède de son attachement infaillible à ce que ses représentants, tous grades confondus, s’engagent au respect de la loi et à la stricte application des procédures légales et réglementaires en vigueur.

Les mesures administratives adéquates seront prises à l’encontre des concernés, conformément aux lois et réglementations en vigueur, dès l’achèvement des investigations et de la procédure judiciaire ouverte à ce sujet, conclut le communiqué.

