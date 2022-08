L’interdiction de la mixité hommes/femmes sur une plage marocaine fait polémique

L’écriteau d’une plage de la ville de Driouch, interdisant la baignade des femmes les vendredis et fixant les horaires pour les hommes, a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux.

Selon cet écriteau de la plage « Hammamat Chaabi », commune rurale Dar El Kebdani, dans le Rif marocain, les horaires réservées aux femmes vont de 8 heures du matin à midi, alors que pour les hommes, c’est de 14 heures à 20h30. Décisions sexistes inadmissibles, ayant incité le Front national de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme à adresser une correspondance ouverte à ce sujet au ministère de l’Intérieur.

La même correspondance a été adressée aussi bien à Abdelouafi Laftit,, ainsi qu’aux autres services dépendant de son Département de la province de Driouch afin qu’une enquête soit diligentée sur cet acte que le FNLET considère comme faisant partie intégrante « de l’islam politique et du terrorisme criminel perpétrant la haine et la ségrégation dans un espace public, appelant au terrorisme et ‘incitant à le commettre ».

Dans la même correspondance, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, le FNLET a également tenu à exprimer son indignation et sa grande désapprobation concernant des publications de médias et sur la Toile, qu’il considère comme une campagne orchestrée, parmi d’autres campagnes et manigances terroristes et obscurantistes, à l’instar de cet écriteau de « Hammamat Chaabi », dit également » Hammam Chaabi », à Driouch.

La même instance considère aussi que de tels propos ont pour dessein de séparer « les membres de la même famille, de l’époux et de sa femme, du père et de sa fille » et qui constituent une première dans « le domaine de l’inventivité du terrorisme dans toute son horreur ».

L.A