L’influenceuse Najla Gharsallah tire à boulets rouges sur son ex-époux Fouad Qebibo (PHOTO)

S’agit-il d’un règlement de compte ? Fort probable, surtout que Fouad Qebibo et Najla Gharssallah vivaient une idylle sur les réseaux sociaux. Depuis qu’il s’est remarié avec la sœur de la chanteuse marocaine, Dounia Batma, Ibtissam Batma, Qebibo est souvent au cœur de « chamailles » avec Gharssallah.

Chacun accuse l’autre d’être toxique d’une façon ou d’une autre. Dernier sujet en date, la blogueuse tunisienne a partagé une story via son compte Instagram, où elle met au jour la situation de Qebibo avec son fils, Sultan.

Gharssallah a ainsi écrit dans sa story « être parents c’est une responsabilité mon vieux ! si t’arrive pas à la gérer bien comme il faut, par lâcheté ou je ne sais quoi, il vaut mieux disparaître et faire le mort, que d’exister et faire honte à un petit garçon qui réclame son père en pleurant, pendant que son doux et très cher papa a bloqué tous ces appels. Plus lâche tu meurs ».

Fouad Qebibo n’a pas réagi pour le moment, mais a toutefois partagé une story de lui en compagnie d’Ibtissam Batma, à l’occasion des fiançailles d’Imane Batma.

A.O.