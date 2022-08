L’influenceuse marocaine a perdu son père dans la journée du 11 août. Asmaa Amrani a partagé la nouvelle avec 2,5 millions de followers via Instagram. Asmaa Amrani, mannequin et influenceuse beauté, a partagé la nouvelle du décès de son père via plusieurs stories sur son compte Instagram. Elle, ainsi que sa sœur ont invité les abonnés à prier pour le défunt.

A.O.