L’inconscience de cet enfant a failli causer une véritable catastrophe (VIDEO)

Ce jeune garçon, sûrement amoureux fou du ballon rond et dont les idoles doivent être Ziyech, Ronaldo, Mbappé, Messi et consorts, a failli être à l’origine d’une véritable catastrophe.

L’inconscient élève n’a rien trouvé de mieux, comme champ de jeu, pour pratiquer son sport favori que le milieu de la chaussée!Et la séquence vidéo,dont on ignore les circonstances exactes (lieu et date,notamment)a été largememnt partagée et commentée sur les réseaux sociaux,il y a de cela quelques heures, ce lundi.

Mais qu’est-ce qui a donc pris à ce jeune garçon,au tablier blanc immaculé,cartable au dos,de jongler avec son ballon au milieu de la chaussée sans prêter nulle attention à ce qui aurait pu se produire?

S’étant mis en danger,risquant d’être percuté par une voiture, il aurait aussi pu provoquer un carambolage de plusieurs véhicules et autres usagers de la route,avec des conséquences qui auraient pu provoquer des dégâts matériels. Voire même des dégâts humainds,à Dieu ne plaise!

La Toile n’a pas manqué de réagir à la scène que le jeune âge du mis en cause ne saurait excuser.Et les internautes ont exprimé leur stupeur indignée et leur colère légitime quant aux faits inconcients et irresponsables de ce footballeur en herbe, prenant la chaussée pour le champ de jeu du Complexe Mohammed V.

L.A.