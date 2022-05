L’imposition du test PCR fait obstacle aux Marocains du monde

La réouverture des frontières ne profite guère pleinement ni au tourisme, ni aux Marocains du monde désireux de se rendre à leur pays d’origine et ce, à cause du maintien de l’imposition de la présentation du test PCR, malgré la possession du pass vaccinal.

C’est la teneur de la question écrite du député du Mouvement populaire, Mohamed Ouzzine, adressée au chef de gouvernement, Aziz Akhannouch. Ce maintien de la présentation du test PCR influe négativement sur la relance de l’industrie du tourisme, au moment où les pays concurrents du Maroc en le domaine ont renoncé à toutes les mesures préventives et sanitaires concernant la covid-19.

Le député harakiste a aussi révélé que de nombreuses familles marocaines se plaignent des frais supplémentaires à débourser, susceptibles de les priver de rentrer au pays. entre autres, le coût cher du test PCR dans les pays d’accueil, pouvant dépasser les 80 euros pour chaque membre de la famille, sachant aussi, ce qui est paradoxal, que les prix des analyses peuvent parfois coûter plus cher que le billet d’avion lui-même, a-t-il souligné.

Ces analyses médicales obligatoires constituent un véritable obstacle aux personnes qui veulent visiter le Maroc; Et c’est pour cela qu’il est devenu nécessaire d’annuler l’imposition du test PCR comme condition sine qua non de rentrer sur le territoire national, surtout après la grande régression constatée des indicateurs du coronavirus et le bénéfice de la vaccination complète de la majorité des voyageurs, a précisé Mohamed Ouzzine.

Celui-ci s’est également interrogé sur les mesures urgentes que l’Exécutif compte prendre afin d’annuler l’imposition du test PCR dans les plus brefs délais.

L.A.