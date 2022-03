L’imam Saïd Abou Ali a-t-il vraiment repris du service après sa sortie de prison?

Des sources concordantes de Le Site info ont formellement démenti que l’imam Said Abou Ali ait repris ses fonctions à Guelmim, sur décision du ministère des Habous et des Affaires islamiques et ce, après avoir purgé sa peine d’emprisonnement.

Le dossier de l’imam avait suscité une grande polémique au Maroc, ont rappelé les mêmes sources, quand il a été arrêté a proximité du domicile du ministre Ahmed Taoufiq, au mois d’août dernier. Et pour l’heure, le ministère n’a pris aucune décision concernant son retour à l’école « Arrahma Al-Atiqa », province de Guelmim, dont il était le directeur et où il officiait comme imam.

Celui-ci n’a encre émis aucune réaction via les réseaux sociaux à ce sujet et n’a pas commenté son dossier. De même que son entourage et ses connaissances ont également gardé le silence, a-t-on précisé, tout en supposant que l’imam aurait sans doute reçu des ordres là-dessus.

Pour rappel, l’imam Said Abou Ali était connu pour sa défense de tous les problématiques ayant trait aux imams et aux prédicateurs. Il encourageait même ces derniers à revendiquer leurs droits et à exprimer leurs avis, avant d’être démis de ses fonctions.

Par la suite, il a décidé de se rendre à Rabat et a été interpellé à proximité du domicile du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq. Et il a été poursuivi par la justice pour avoir enfreint l’état d’urgence sanitaire et pour incitation à perpétrer des actes criminels.

A.L.